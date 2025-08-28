El receptor sonorense, recién reincorporado esta semana al equipo mayor de Houston, inició como titular detrás del plato como noveno en el orden, al hacer batería con Jason Alexander, quien salió sin decisión en trabajo de 5.2 entradas donde permitió siete hits y tres carreras.

El hermosillense César Salazar tuvo una destacada actuación con el bat y fue clave en el triunfo de los Astros de Houston por 4-3 sobre los Rockies de Colorado este jueves en las Grandes Ligas.

El receptor sonorense, recién reincorporado esta semana al equipo mayor de Houston, inició como titular detrás del plato como noveno en el orden, al hacer batería con Jason Alexander, quien salió sin decisión en trabajo de 5.2 entradas donde permitió siete hits y tres carreras.

En la segunda entrada, el 'oso' produjo su primera carrera de la campaña al conectar, con toque de bola, un infield hit con corredores en las esquinas, lo que permitió a Mauricio Dubón anotar la tercera rayita de los Astros.

Más adelante, en el cuarto inning, volvió a responder con su segundo imparable de la jornada, un batazo al jardín central que superó al segunda base rival.

En la séptima entrada también contribuyó al embasarse por base por bolas.

Salazar cerró la jornada ofensiva con línea de 2-2, una carrera producida y un pasaporte.

El resto de las carreras por parte de la novena astronauta fueron gracias a los maderos de Christian Walker, con dos producidas, y del venezolano José Altuve, con una más.

Por su parte, Colorado anotó gracias a Mickey Moniak, Ezequiel Tovar y a Yanquiel Fernandez.

El otro sonorense, Ramón Urias, se fue de 3-1 con par de ponches. Dejó su promedio de bateo en .253.