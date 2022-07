Simi Potrillo' espera disculpa de Alejandro Fernández

El imitador Hugo Emmanuel Mercado López, conocido artísticamente como "El Simi Potrillo", le exige al cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" una disculpa pública por hacerlo ver como un delincuente.

El imitador recurrió al Instituto de Justicia Alternativa (IJA) en Jalisco para llevar a cabo este proceso, luego de la demanda que le interpuso el hijo del fallecido "Charro de Huentitán", en 2020, para que dejara de utilizar como mote "El Simi Potrillo".

"Yo ya argumenté que tengo mi marca registrada, que puedo usar ese apodo para trabajar y que jamás he usurpado el personaje de Alejandro Fernández y nunca me he presentado como 'El Potrillo', sino como el 'El Simi Potrillo', y que además imito e interpreto canciones de más artistas.

"La parte de Alejandro decía o argumentaba que yo no podía usar mi mote porque la gente se podía confundir, pero mis shows son completamente distintos, ni siquiera me suelo presentar en recintos que el acostumbra, nunca hemos estado en fechas iguales en mismas ciudades y además, pone en duda la inteligencia del público al decir que se van a confundir", platicó el imitador.

Mercado López ahora le exige una disculpa pública al cantante de temas como "Caballero" y "Si Tu Supieras", pues dice, dañó su imagen y reputación, lo que le ha causado además problemas para seguir trabajando, pues los empresarios temen meterse en problemas si lo contratan.

"Solo exijo una disculpa pública. No me interesa un solo centavo, mi dinero me lo sé ganar, pero luego de hacerme ver como un delincuente, lo menos que espero eso. Él nunca pensó en que tengo familia, hijos, en si realmente su decisión era correcta o no y qué tanto iba a perjudicar, yo a él en nada lo perjudico.

"Busco que se limpie mi nombre, sin la da (la disculpa), ya tendremos que ver qué prosigue, porque él tuvo todo el tiempo para argumentar su denuncia y nunca lo hizo, nunca presentó pruebas en otras instancias, solo demandó y no es justo", aseguró.

A principios de este mes, "El Simi Potrillo" realizó a través del IJA su primer intento de acercamiento a Alejandro Fernández y en próximamente habrá una nueva cita, donde se espera que los dos acudan.

De acuerdo con Hugo Emmanuel Mercado López "El Simi Potrillo", desde que el mismo Alejandro Fernández comenzó el pleito legal, nunca se ha presentado en las instancias, solo ha mandado a su apoderado legal.

¿Cómo empezó todo?

En febrero de 2019, con el argumento de proteger su marca, Alejandro Fernández, a través de sus abogados, impidió que "El Simi Potrillo" se presentara en un restaurante de Jalisco.

"Como apoderado legal del señor Alejandro Fernández Abarca, único titular del nombre artístico 'El Potrillo', registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (...) solicito se omita de manera inmediata el uso del personaje de mi representado en la presentación del espectáculo del señor Emmanuel Mercado, el cual se presenta con el nombre de 'El Simi Potrillo'", decía el documento que expidieron al establecimiento.

A inicios de 2020 se dio a conocer la demanda que interpuso Alejandro Fernández contra Hugo Emmanuel Mercado López "El Simi Potrillo" ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), en Ciudad de México, entidad encargada de proteger los derechos de autor.

Ante la acusación legal, "El Simi Potrillo" fue citado en Indautor el 30 de enero, luego se programó otra cita para el mes de marzo, pero esta se pospuso a marzo de 2021 por la pandemia.

Tras esta convocatoria, de acuerdo con el imitador, Fernández dejó todo en pausa, y por eso tomó la decisión de seguir el proceso en Jalisco mediante el IJA.

¿Quién es 'El Simi Potrillo?

Hugo Emmanuel Mercado López es oriundo del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

El imitador participó en 2011 en la primera edición del programa televisivo Parodiando.

Desde ahí se le conoce como "El Simi Potrillo".

Además de imitar a Alejandro Fernández, interpreta a figuras como Juan Gabriel, Joan Sebastian y Valentín Elizalde, aunque despuntó en el reality con el personaje de "El Potrillo".

Tras la advertencia que recibió en 2019 por parte de los abogados de Fernández, el imitador registró "Simi Potrillo" como su marca, la cual autorizó el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI).