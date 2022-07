Christian Nodal aparece en la portada de Rolling Stone

El sonorense no deja de dar de qué hablar y ahora se sinceró para la famosa revista

El cantante de regional mexicano Christian Nodal vuelve a estar en boca de todos tras su aparición en la portada de la revista Rolling Stone en español.



“Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, es el nombre del artículo en el cual, el compositor de apenas 23 años, se sincera y abre su corazón para relatar las dificultades que ha tenido que superar para poder llegar a la cima del éxito.

Asimismo, Christian cuenta su historia familiar, algunos pasajes de su infancia, su mudanza a Estados Unidos y otras cosas más. “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó”.

Su vida sentimental

Como era de esperarse, Nodal habló sobre su vida amorosa y declaró que no necesita alguna novia a la hora de crear sus canciones y que el amor lo puede encontrar en la familia y en él mismo: “Hay tantas maneras de que te fallen, hay tantas maneras de fallar, hay tantas maneras de amar, hay tantas maneras de querer, que se pueden escribir millones y millones de canciones románticas y de desamor”

Algunos adelantos

Nodal ha demostrado que no se ha querido encasillar solamente en un género, el regional, y eso quedó muy claro con la “tiradera” a Balvin en su canción “Girasol”.

En la entrevista para Rolling Stone, el cantautor comentó que en esta nueva fase musical desea explorar géneros como la cumbia, la bachata, la salsa y hasta corridos tumbados.

“El legado de la música mexicana para el mundo creo que va a ser esa manera de expresarse tan franca, tan poética, tan pura, tan romántica y tan verdadera. Eso es lo que creo que le va a aportar al mundo por los siglos de los siglos, porque las letras son bellísimas, las melodías son preciosas”