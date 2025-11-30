La combinación perfecta de buena comida, conversación fluida y juegos espontáneos hizo que la reunión fuera inolvidable.

La noche transcurrió entre risas, una mesa impecablemente servida y el brillo tenue de las luces que envolvía a los invitados en un ambiente cálido y relajado. Reunidos para una cena íntima, el grupo disfrutó de cada platillo mientras comentaban anécdotas y compartían momentos que, sin duda, quedarán en la memoria.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO



