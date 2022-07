Lo que sabemos de Piqué y su misteriosa acompañante

Las especulaciones sobre el desenfadado estilo de vida que Gerard Piqué lleva desde su separación de Shakira han cobrado más fuerza que nunca; incluso, la versión que asegura que el futbolista le habría sido infiel a la madre de sus hijos parece ser real. Recordemos que al futbolista se le ha relacionado sentimentalmente con una chica 20 años menor que la colombiana y aunque muy poco se sabía al respecto, no había ninguna prueba de la existencia de la joven, hasta ahora.

En redes sociales ha empezado a circular una fotografía en la que se le puede ver al capitán del Barcelona pasándola de lo lindo en una fiesta en un club de Estocolmo, Suecia, pero lo que llamó la atención es que junto a él aparece una chica de pelo rubio.

Según la prensa española, el jugador acudió al lugar en compañía de su joven amiga y a pesar de que en el lugar había varios artistas muy famosos, como Alicia Keys y Naomi Campbell, ambos trataron de pasar desapercibidos, él por su parte usó una sudadera negra, mientras que ella llevaba un gorro de color blanco en la cabeza.

Lo peculiar del caso, es que la salida de Piqué hubiera quedado en el anonimato de no ser por una influencer sueca de nombre Katrin Zytomierska, quien se encargó de viralizar la imagen en Instagram tras sufrir un desaire por parte del español.

Según contó Zytomierska, ella, al igual que muchos otros, reconoció al futbolista y a pesar de la pena, decidió acercarse a él con la intención de pedirle un saludo para su hijo. Sin embargo, la mujer recibió una rotunda negativa por parte de Piqué, lo que la enfureció a tal grado de querer exhibirlo.

¿Quién es la misteriosa joven?

Hasta este momento la identidad de la misteriosa acompañante sigue siendo un misterio, lo que ya se ha podido comprobar es que no es la misma chica de España, ya que no corresponde a la descripción que se ha filtrado a los medios.

Aunque se cree que la rubia podría ser la verdadera manzana de la discordia entre Shakira y Piqué, nada ha podido comprobarse, lo que es un hecho es que el futbolista español no ha desaprovechado su nueva vida de soltero.

Ex de Piqué denuncia acoso en redes

Nuria Tomas, una de las exparejas del futbolista, habló del acoso que sufre en redes sociales, luego de lanzar un documental en el que habla acerca de sus experiencias en el amor, y aseguró que ella nada tuvo que ver con la decisión de la cantante y el español.

Sin embargo, si ahora Tomas está involucrada en la separación de la pareja no es porque ella lo haya propiciado, sino que usuarios en redes sociales se han encargado de asociar la ruptura con un nuevo documental lanzado por la española.

Coincidentemente, el lanzamiento del documental, donde Nuria cuenta las experiencias que ha tenido en el ámbito de las citas, tuvo lugar en las mismas fechas en que Shakira y Piqué se dijeron adiós, por lo que las redes sociales especularon que quizá era ella quien tenía algo que ver con el rompimiento. Si bien, la española siempre se ha caracterizado por mantenerse hermética, frente a la prensa, en esta ocasión decidió romper el silencio, pues se siente muy molesta, ya que los ciberataques también coincidieron con el nacimiento de su hijo.

"Ha sido acoso. Quise hacer este video después de unos días y se me nubló el nacimiento de mi segundo hijo. Necesito expresarme por lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Necesito decirte lo que pienso porque es muy bueno callarse y yo sé cómo hacerlo. Pero esta vez no lo he manejado tan bien", expresó.

Nuria reconoció que su documental habla de experiencias amorosas del pasado, producción que llevó a cabo por diversión, pero no tiene nada que ver con Piqué, una persona con la que dejó de salir hace más de una década, así que si hay algunos interesados en tratar de buscar algo en lo que ella hable acerca de él, Shakira o lo que vivieron, toparán con pared.

"Si has llegado a esta cuenta porque te han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no te vas a encontrar con eso. Te vas a decepcionar", indicó.

Fue así que Tomas aclaró que si ahora hablaba era para denunciar el grado de acoso al que han llegado las cosas, pues luego de salir del hospital, donde estuvo ingresada para dar a luz a su bebé, las personas que la esperaban afuera casi destruyen su teléfono. Para colmo –prosiguió- no ha dejado de recibir mensajes de odio, aunque reconoció que hay quienes le apoyan y le han extendido mensajes que ahora la confortan.