Johnny Depp lanzará disco con Jeff Beck                    

Jeff Beck anunció la fecha de lanzamiento de un álbum que ha hecho con Johnny Depp, tras la conclusión del juicio por difamación del actor contra su ex esposa Amber Heard.

"Conocí a este tipo hace cinco años y nunca hemos dejado de reír desde entonces. De hecho, hicimos un álbum. No sé cómo sucedió. Saldrá en julio", dijo Beck en su concierto de Gateshead el pasado jueves.

A medida que el juicio de Depp llegó a su fin, el actor ha estado de gira por Reino Unido con el intérprete de "Going Down", apareciendo en el escenario para realizar versiones que incluyen "Little Wing" de Jimi Hendrix, y "What's Going On" de Marvin Gaye.

El álbum de Beck y Depp, señaló Variety, fue anunciado por primera vez en abril de 2020 por la estrella de Sweeney Todd en su Instagram, donde describió a Beck como "mi querido amigo y mi hermano... uno de mis héroes de la guitarra de todos los tiempos".

La pareja lanzó una pista de las sesiones junto con el anuncio, una versión de "Isolation" de John Lennon, elegida para su lanzamiento anticipado, debido a la pandemia de Covid-19.

"Las palabras proféticas de Lennon son pura poesía; la profundidad de sus letras nos pareció a Jeff y a mí especialmente adecuada para lo que está sucediendo en este momento", dijo el también músico de 58 años en ese momento.

No es la primera vez que el protagonista de Sombras Tenebrosas se dedica a la música. Ha tocado con el grupo Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry (Aerosmith).