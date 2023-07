Conoce a Yazmin y sus 'Funkos' personalizados

Yazmin se dio cuenta que tenía talento en la formación de piezas y empezó a hacer figuras hasta que se fue dando a conocer con otras personas.

El talento que tiene la cajemense Yazmin Puebla Palma en la elaboración de figuras con pasta flexible ha llegado a diversos estados del país, ya que con sus propias manos se encarga de crear las populares figuras 'Funko' a imagen de alguna persona.

La cajemense de 35 años de edad trabajó como maestra de preescolar, pero en el 2019 dejó de ejercer esta profesión para dedicarle todo su tiempo a sus dos hijas. Sin embargo, la creatividad siempre la tuvo y en sus tiempos libres se dedicó a hacer pasta flexible para crear diferentes figuras.

“ A mi siempre me han gustado las manualidades, en un momento de ocio me encontré con un video donde explicaban cómo hacer la pasta flexible, vi los materiales y todo lo tenía en mi casa, entonces decidí experimentar y así fue como he ido aprendiendo ”, expresó.

De este modo, Yazmin se dio cuenta que tenía talento en la formación de piezas y empezó a hacer figuras hasta que se fue dando a conocer con otras personas.

“ Esto lo hice para desestresarme, empecé a hacer figuras de plumitas y las maestras de mis niñas me empezaron a hacer pedidos, poco a poco fui aprendiendo y conforme me hacen pedidos he ido aprendiendo más ”, destacó.

Le piden hasta de otros estados

Los 'Funkos' personalizados han sido solicitados por personas de Sonora, pero también de otros estados del país que han conocido su trabajo en redes sociales en la cuenta “Creaciones Micha en pasta flexible”.

Las figuras van acompañadas con una caja personalizada que lleva la fotografía de la persona con la que crean el 'Funko', y además se le añaden accesorios peculiares o mascotas, según sea el gusto del cliente.

“ Los Funkos realmente son base, la cabeza cuadrada y el cuerpo, lo que lo hace personalizado es el cabello, vestuario, accesorios, si le quieres agregar una mascota, lentes, gorras, entre más detalles lleve más padre porque está más personalizado, y finalmente la foto que me mandan se pone en la caja donde se guarda ”, precisó.

Además de estas figuras, la artista también elabora tazas, veladoras y otros tipos de artículos personalizados que se realizan al gusto del cliente, por lo que siempre cuida cada detalle para que el resultado sea el mejor.

“ El cliente se emociona mucho, me da gusto porque sí aprecian cada detalle que hago y eso me llena mucho más que lo económico, porque me voy cuenta que valoran mucho el trabajo ”, apuntó.

Hace un llamado a las personas para que apoyen a los negocios locales como el de ella, ya que de esa manera harán crecer a los emprendedores que cada día se esfuerzan para salir adelante.