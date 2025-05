La joven sonorense Yamileth Guayo Benítez de 22 años tiene tres meses para reunir los fondos que le permitirán acceder a una cirugía urgente en Monterrey.

Yamileth Guayo Benítez, joven de 22 años y estudiante de Mercadotecnia en la Universidad de Sonora, solicita el apoyo de la sociedad para reunir 1.8 millones de pesos que necesita con urgencia para un trasplante de hígado que podría salvarle la vida.

A través de redes sociales, la joven explicó que fue diagnosticada con hepatitis autoinmune a los 11 años y pasó un año hospitalizada debido a que los médicos no lograban identificar la causa de sus síntomas. Aunque intentó llevar una vida normal durante varios años, recientemente su salud volvió a deteriorarse a causa de una encefalopatía hepática.

Esta condición provoca daño cerebral como consecuencia del paso de sustancias tóxicas a la sangre, las cuales no pueden ser eliminadas por un hígado gravemente enfermo.

"Necesito un trasplante de hígado con urgencia. Mi hígado ya no funciona, está cirrótico y no existe tratamiento. Gracias a Dios, una doctora le dijo a mis papás que había esperanza en Monterrey para conseguir el hígado" , compartió Yamileth.

El Hospital Universitario de Monterrey ya le confirmó que el trasplante es viable, pero el procedimiento tiene un costo de un millón 800 mil pesos, una cantidad inalcanzable para ella y su familia.

"Hoy te pido que te unas a esta lucha. Cualquier donación, por mínima que sea, me acerca a la oportunidad de seguir viviendo. Si no puedes donar, ayúdame a compartir este mensaje. Puedes ser el rayo de luz que me permita salir adelante" , expresó en su llamado.

Para quienes deseen apoyar, Yamileth ha compartido el número de cuenta de su madre, Socorro Janet Benítez Palafox, en el banco BBVA: 4152 3144 5988 4717.