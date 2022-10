Transportistas de Carga Pesada agradecen retiro de bloqueos yaquis

La Central Integradora del Transporte de Carga Pesada está conformada por cinco empresas de Ciudad Obregón, pero también trabajan en colaboración con los municipios de Huatabampo y Navojoa para el traslado de productos.

Tras haberse liberado la carretera Internacional 15 con el retiro de los bloqueos a la altura de Vícam y Estación Oroz, el presidente de la Central Integradora del Transporte de Carga Pesada aplaudió que las autoridades tomaran cartas en el asunto, pues aseguró que había personas involucradas que no eran de la etnia Yaqui.

Efraín Inzunza López comentó que este organismo era el más afectado con los bloqueos, ya que está conformado por más de 200 vehículos de carga pesada que trabajan desde Ciudad Obregón hasta Guaymas, por lo que en los últimos años fueron víctimas de agresiones y exigencias por parte de algunas personas.

“Estaban involucradas personas que no eran de la tribu y era la gente más difícil porque realmente nos estaban obligando a cubrir una cuota que para nosotros era muy pesada, aparte de que muchas veces los operadores vienen gastados y sin dinero, pues ellos no les permitían el cruce, eran otras personas, nosotros sabíamos, pero no podíamos hacerlo público por temor a represalias que podían tener los operadores”, expresó.

Es por ello que consideran acertada la decisión de acudir de manera sorpresiva para retirar a las personas que estaban exigiendo dinero en ambas comunidades Yaquis.

“Veo una muy buena decisión de las autoridades que hayan puesto cartas en el asunto, con esa situación nos da más tranquilidad, porque en los últimos años estábamos gastando hasta 500 pesos por viaje, además de las casetas de cobro”, señaló.

Este sábado, la Central Integradora del Transporte de Carga Pesada trasladará 35 mil toneladas de trigo hacia el puerto de Guaymas para que sea exportado y les da tranquilidad saber que no tendrán que pagar cuota en los retenes de comunidades Yaquis.