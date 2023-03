Gobierno tiene plazo de 20 días para publicar reformas a la Ley Unison

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, informó que el Gobierno del estado tiene un plazo de hasta 20 días para publicar en el Boletín Oficial las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales explicó que una vez se dé la publicación, iniciará el proceso referente a la entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la reforma.

"Creo que no, no he visto que se publique, aunque no debe de tardar, puede tardar hasta veinte días", señaló Mendoza Ruiz.

Detalló que la implementación de cada uno de los aspectos contenidos en los cambios a la ley orgánica de la Universidad de Sonora, es un proceso interesante y que se hará de forma gradual.