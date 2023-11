Escucha Xóchitl a los diversos sectores en su gira por Sonora

Seguridad, salud, campo y minería son temas importantes a tratar para la senadora y aspirante a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México.

Sonora es una de las entidades que tienen más relevancia en el país y sobre todo necesidades, principalmente en el tema de seguridad, en el cual, la senadora y aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, hizo un especial énfasis.

La política mexicana, en entrevista exclusiva para EXPRESO , comentó que durante las visitas que ha realizado a Sonora, se ha podido percatar de asuntos de gran relevancia que van desde la educación, el campo, la pesca hasta el tema de las desapariciones de personas en la entidad.

Xóchitl menciona que, durante su presencia en el estado, ha tenido la oportunidad de conocer a profundidad las necesidades del pueblo, del clamor que día con día realizan miles de personas que exigen soluciones ante los problemas que enfrentan.

También ha podido tener reuniones con miembros de diversos sectores, entre los cuales destacan los mineros, colectivos de madres buscadoras, del sector agrícola, y aseguró que es elemental conocer de primera mano las necesidades y los reclamos de la gente.

En su llegada a Sonora, Xóchitl Gálvez fue recibida por cientos de sonorenses que estuvieron esperándola en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo durante la noche del domingo 05 de octubre.

Pregunta: Senadora, cuéntenos, ¿cómo ha sido esta gira de trabajo aquí en el estado y qué es lo que ha visto en la entidad?

Respuesta: Empecé el día muy temprano en una reunión con mineros, Sonora tiene una gran trayectoria en la minería. Después me reuní con madres buscadoras, como con ocho colectivos de madres buscadoras de diferentes partes del estado; posteriormente tuve una reunión con mamás del ABC que también querían ser escuchadas; una rueda de prensa y ahora voy con los partidos políticos a un encuentro.

P: ¿Cómo se puede tratar el tema de desapariciones, no solamente en el estado sino en México, y qué soluciones puede haber?

R: Yo estoy convencida de que puede haber una solución al tema pero hay que atenderlo, hay que ponerle recursos públicos a los municipios, al estado. El Gobierno Federal tiene que asumir mayor responsabilidad y hacer justicia, porque el mayor problema del que se quejan muchas madres es que no se investigan las desapariciones y claudica, se acepta.

Me parece que tenemos que trabajar con una fiscalía que realmente atienda este tipo de problemas. Si ya las mamás están trabajando en buscar a sus hijos, lo menos que podemos hacer es apoyarlas, tener una mayor precisión en la toma genética, porque luego encuentran los cadáveres y van a dar a la fosa común, y luego están en la fosa común y no le entregan los cuerpos a las mamás porque no tienen los recursos para pagar. En fin, hay cosas que creo las podemos resolver muy fácil y no se hace.

P: ¿Qué es lo que ha visto aquí en Sonora, de los lugares que usted ha tenido la oportunidad de visitar, y sobre todo, cuáles han sido las necesidades que ha detectado?

R: Número uno: seguridad, el clamor de la gente, el tema de la seguridad pública; el tema del campo, me llama mucho la atención cómo la gente sí lo tiene muy presente porque Sonora vive mucho del campo; el tema de la salud, hay una desatención por parte del Seguro Social y ahora le queremos dar al Seguro Social la atención a todo el resto de personas. Yo creo que esos tres temas para mí.

P: Sonora es uno de los productores más importantes de cobre, ¿cree que es importante seguir con la explotación de estos minerales?

R: La reunión que tuve fue con mineros preocupados porque está parado el tema de la minería y en Sonora es un tema muy importante económicamente para las empresas. No hay duda que es importante porque estos recursos se requieren para la vida cotidiana.

La industria farmacéutica utiliza muchos minerales, recomiendan tomar ciertos minerales para que el cuerpo funcione; el teléfono celular se usa el grafito y Sonora es muy importante, lo que tenemos que hacer es cómo logramos una minería responsable, que haya una minería que respete el medio ambiente, que haya una minería que cuide el agua, una minería que sea honesta; yo creo que se puede lograr, no porque una minera haya hecho algo indebido hay que castigar a todos los mineros.

P: ¿Qué programas del Gobierno Federal considera usted que se deben de conservar y qué estrategias se deben de tomar en el siguiente sexenio?

R: Los programas sociales se deben de conformar, los programas sociales se deben de mantener mientras sea necesario, el tiempo que sea necesario. Obviamente mi apuesta es que, por ejemplo, los jóvenes que tienen el programa de Jóvenes Construyendo el futuro, por 12 meses a la larga, pues, tengan un empleo bien pagado. Esa va a ser la aspiración, que los jóvenes tengan un empleo porque solo están 12 meses en un programa social, pero esos 12 meses no les van a resolver la vida. Entonces sí necesitamos generar empleos, generar inversiones y capacitar a nuestros jóvenes para que puedan emplearse en esos nuevos proyectos.

P: ¿Cómo se puede garantizar en un país con altos índices de inseguridad como lo es el nuestro, la gobernabilidad y la paz social?

R: Yo sí creo que tiene que ser una prioridad y hoy para este gobierno no ha sido prioridad la seguridad pública. Quitarle el dinero del Fortasec a los municipios me parece un grave error, necesitamos policías municipales bien pagados. Estuve en Morelia en donde una chica ganaba 9 mil pesos como policía y me decía: “Pues la verdad a mi compañera la mataron, sus hijos quedaron desprotegidos y yo me di de baja de la policía”. Pues qué incentivo hay para una policía con 9 mil pesos mensuales, sabiendo que no tienes un seguro de vida para tus hijos, de verdad dices “¿cómo me la juego?”, entonces sí creo que debemos proteger más al policía.

P: ¿Cuándo vuelve Xóchitl Gálvez al estado y qué sectores podría estar visitando?

R: Pues, seguramente pescadores (visitar), tengo pensado volver en diciembre; tengo pensado en juntarme también en otros municipios de la frontera, que va a ser muy importante conocer qué es lo que está pasando con la migración en la frontera, y pues ahora no fue una gira tan larga porque fue en el marco de mi quinto informe, pero estaré de regreso y espero visitar los más municipios posibles de Sonora.