Energías limpias, salarios y ciencia, temas claves en México: Xóchitl Gálvez

Durante su gira por el sur del estado, la aspirante por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, habló de los temas más importantes para el país.

Xóchitl Gálvez, precandidata única de Fuerza y Corazón por México, coalición que agrupa al PRI, PAN y PRD en busca de la Presidencia de la República, compartió este martes en exclusiva para e Media algunas de las directrices que delimitan el proyecto de nación que encabeza.

Pacificar el país, retomar el combate a la corrupción, ampliar la matrícula de las universidades públicas del país, incentivar el crecimiento de los salarios medios, la restitución del seguro popular y una apuesta por las energías limpias, son algunos de los aspectos más destacados.

La entrevista ocurrió en el contexto de las actividades de precampaña de la exsenadora en el sur de Sonora.

Pregunta: La educación ha estado muy presente durante el sexenio que está por terminar; están las universidades para el Bienestar Benito Juárez, las becas… ¿Cómo evalúa el tema? ¿Qué ajustes se requieren?

Respuesta: Las UBBJ muchas no tienen ni aulas, al menos la de mi municipio; las becas Benito Juárez son la tercera parte de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, yo creo que tiene que ser una beca igual. En la UNAM, el Poli (Instituto Politécnico Nacional) hay que ampliar la matrícula.

P: Siguiendo esa línea ¿Cómo evalúa Conahcyt? ¿Qué hay que hacer?

R: Hay que regresar las becas a los estudiantes. No puede haber ciencia neoliberal y ciencia nacional, la ciencia es la ciencia. Estos temas hay que retomarlos con gente que no esté enojada con la ciencia, que no traiga resentimientos. Yo creo que hay que ser objetivos (respecto) a lo que se apoya y lo que no se apoya.

P: El salario mínimo ha crecido cerca de 180% en este sexenio, en el anterior creció alrededor de 45%. ¿Qué esperar en su proyecto al respecto?

R: El salario mínimo prácticamente nadie lo paga, es una utopía, salvo en ciertos empleos, como en el campo o trabajo de limpieza. Las empresas han estancado los siguientes salarios, y eso a mí me preocupa: los salarios medios. Creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos para que la gente pueda tener más. La inflación, de alguna manera, ha opacado los aumentos del salario mínimo.

Yo apostaría a empleos relacionados con la ciencia y la tecnología. Lo que ahora llamamos nearshoring: empleos en la revolución industrial 4.0; la mentefactura, la electromovilidad, la robótica, la medicina: empleos mucho mejor pagados que tienen que ver con temas tecnológicos, así que tenemos que mejorar la educación en nuestro país.

Sonora podría ser un estado que potencialmente caminara por ahí como lo está haciendo Jalisco; en Jalisco hay muchos empleos tecnológicos, bien pagados, lejos del salario mínimo.

P: En el tema del nearshoring ¿cómo habría que impulsarlo? La inversión pública ha tenido un papel relacionado con las energías limpias…

R: Hay que hacer 5 cosas para que el nearshoring llegue a México: 1. Estado de derecho: hay que dar certeza jurídica a las empresas, 2. Energía limpia, necesitamos energía limpia para que empresas relacionadas con la tecnología lleguen, 3. Capital humano: más educación; sobre todo en carreras innovadoras y de futuro, 4. Necesitamos infraestructura: más puertos, más aeropuertos, más infraestructura y 5. Seguridad pública: si no hay seguridad pública el nearshoring no va a llegar.

P: Es enero y las tarifas de la luz eléctrica acaban de aumentar debido al ajuste inflacionario y la ciudadanía resiente la carga económica ¿hay alguna alternativa, además de subsidios?

R: Para mí la solución son las energías limpias; la energía que se produce con combustibles fósiles cuesta tres veces más que la que se produce con sol y con viento.

La apuesta de Sonora debe ser más energía limpia, una línea de conducción hacia Hermosillo y hacia el centro del país, que traiga esa energía barata y los hogares se beneficien. O bien, darles financiamiento a las familias para que pongan paneles solares en sus casas.

Para mí esa sería la solución para que dejen de pagar tanto dinero y no contaminemos al planeta. Viene una crisis para el verano, van a ver, el solazo que vamos a tener, el calentamiento en Hermosillo. El costo de las tarifas no se cambió, como había dicho la CFE.

La CFE está comprando energía cara, por eso está perdiendo dinero. La CFE siempre ha sido ineficiente para generar electricidad, lo hace más caro y lo hace más sucio.

P: En Sonora el tema de la energía eléctrica es relevante en tanto que este verano hubo decenas de muertes a causa del calor y se acaba de terminar la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 ¿cómo dirigiría el tema de la salud en este país? ¿Qué hace falta?

R: Tenemos que enfrentar (la situación) con un seguro popular, con un sistema de medicamentos que distribuya adecuadamente. Yo he dicho: si el gobierno no te da el medicamento, vas a ir a la farmacia de la esquina y ahí te lo van a dar y el gobierno que lo pague porque es su responsabilidad que tengas el medicamento que necesites. En ese sentido, sí habrá una lógica distinta en el manejo de la salud, pero, sobre todo, vamos a regresar lo que fue el seguro popular.

P: ¿Algo más que quiera agregar, para la ciudadanía?

R: Estoy muy contenta de estar en Sonora, en el sur del estado. Decirles que esto apenas empieza, se va a poner buena la contienda entre dos mujeres.