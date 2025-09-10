Monseñor Cerra Luna visita el mausoleo del Padre Kino en Magdalena antes de su llegada a Nogales.

Monseñor José Luis Cerra Luna fue recibido con gran entusiasmo en Ímuris, uno de los 17 municipios que conforman la Diócesis de Nogales, después de visitar el mausoleo del Padre Kino en Magdalena.

Ahí, el Padre Jorge Núñez Maldonado, párroco de la iglesia San José, dio la bienvenida a Monseñor Cerra Luna, expresando su agradecimiento por la visita y destacando el honor que significa para el municipio.

El nuevo obispo recibió presentes y compartió palabras de agradecimiento con la comunidad.

Posteriormente, Monseñor Cerra Luna llegó a Nogales, donde lo esperaban obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

En este lugar, se llevó a cabo una misa a las 11:30 de la mañana, durante la cual Monseñor Cerra Luna realizó su profesión de fe y juramento de fidelidad. Esta ceremonia marca un importante paso en su ministerio como Obispo de Nogales, donde enfrentará retos relacionados con la compleja realidad fronteriza y las necesidades pastorales de la región.