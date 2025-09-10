Un fragmento del cuerpo del joven católico llegará a la Capilla Santa Mónica, ubicada en Nacozari 246, colonia El Centinela, donde se realizarán ceremonias religiosas durante su estancia en la ciudad.

El próximo sábado 13 de septiembre llegará a Guaymas la reliquia del santo Carlo Acusti, joven italiano conocido como el primer 'ciberapóstol' de la iglesia católica por difundir la fe a través del internet.

A través de redes sociales se informó que un fragmento del cuerpo del joven católico llegará a la Capilla Santa Mónica, ubicada en Nacozari 246, colonia El Centinela, donde se realizarán ceremonias religiosas durante su estancia en la ciudad.

La reliquia es considerada de primer grado por la Iglesia y ha sido enviada en custodia para ser venerada en distintas comunidades del mundo.

El joven italiano nació en Londres el 03 de mayo de 1991, falleció en 2006 cuando fue diagnosticado con leucemia a los 15 años, beatificado en 2020 y canonizado en 2025 por el Papa Francisco.

La figura de Carlo se ha convertido en un referente para la juventud católica, ya que dedicó su corta vida a promover la devoción a la eucaristía y a difundir contenidos religiosos en plataformas digitales.