Vinculan a Denzel Vicente 'N' por homicidio en la colonia Beltrones
Las investigaciones señalan que el 17 de agosto de 2025, el imputado, en compañía de otro más, arribó a un domicilio ubicado en la colonia Beltrones, donde dio muerte a la víctima, identificada como Manuel de Jesús ‘N', de 31 años.
Denzel Vicente ‘N’, de 18 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Manuel de Jesús ‘N', de 31 años, en Ciudad Obregón.
Las investigaciones señalan que el 17 de agosto de 2025, el imputado, en compañía de otro más, arribaron al domicilio ubicado en la colonia Beltrones. Previamente había planeado el ataque.
En el lugar, tomaron por sorpresa a la víctima y realizaron múltiples disparos que causaron lesiones y que provocaron la pérdida de su vida.
El imputado enfrenta otros procesos relacionados con homicidios ocurridos recientemente en Ciudad Obregón.
Días atrás, el 1 de agosto, arribó a bordo de una motocicleta a un domicilio ubicado en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en esa misma colonia.
Junto con otra persona, abrió fuego en varias ocasiones contra las víctimas identificadas como Álan ‘N’ y Omar ‘N’.
Ambas personas resultaron con lesiones craneoencefálicas y abdominales, mismas que provocaron que perdieran la vida ahí mismo.
Actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.