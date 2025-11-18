Las investigaciones establecen que el individuo y una persona más, abrieron fuego en contra de dos hombres que se encontraban en un domicilio ubicado en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgjes) obtuvo la imputación en contra de Denzel Vicente 'N', por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de dos personas.

De acuerdo a las investigaciones, el individuo junto con una persona más, llegaron el pasado 1 de agosto a bordo de una motocicleta a un domicilio ubicado en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones, en Ciudad Obregón, para cometer el delito.

En el sitio, los individuos sorprendieron a las víctimas, identificadas como Álan ‘N’ y Omar ‘N’, y dispararon en varias ocasiones con dos armas de fuego, una larga y una corta.

Las víctimas resultaron con lesiones craneoencefálicas y abdominales, lo que provocó que perdieran la vida ahí mismo.

Por estos hechos, personal de la Agencia del Ministerio Público formuló imputación para el acusado.