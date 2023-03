Vías del ferrocarril no atravesarán Ímuris, asegura gobernador Durazo

El mandatario estatal señaló que ya sostuvo reuniones con el alcalde, Jesús Leonardo García Acedo, para aclarar esta confusión.

Las vías del ferrocarril no atravesarán el municipio de Ímuris, por lo que no hay motivo de preocupación para los habitantes de esta zona, aseguró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Ante las manifestaciones registradas por ciudadanos de Ímuris, el pasado martes que provocó el cierre de la carretera México 15, el mandatario estatal señaló que ya sostuvo reuniones con el alcalde, Jesús Leonardo García Acedo, para aclarar esta confusión y posteriormente se reunirá con los manifestantes para precisar el proyecto.