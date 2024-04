Para la operación de bebé Fátima, venderán tortas; requiere 3 MDP

La familia de la bebé Fátima Lucia aún no recauda los 3 MDP necesarios para la cirugía de corazón que requiere para seguir con vida, por lo que sus papás invitan a la venta de tortas en Cuidad Obregón.

Fátima Lucía es una bebé que nació con medio corazón, de modo que su esperanza de vida depende de una operación a corazón abierto cuyo costo ronda los 3 millones de pesos.

Para conseguirlo, sus padres han realizado múltiples actividades de recaudación, acumulando el 60 por ciento de los fondos requeridos. Este sábado las actividades continúan con una venta de comida.

"Vamos a vender tortas para Fátima, que tiene la mitad de su corazón y por ello se va a operar en junio (la fecha límite es la última semana) si todo sale bien. Queremos vender, por lo menos, 500 tortas porque es lo que la gente ha donado; nos donaron panes, jamón..." , compartió Ramsés Esteban Espinoza Reynaga, padre de la niña.

La venta se realizará en Ciudad Obregón, sin embargo, es posible apoyar desde cualquier lugar del estado y del país.

"Si alguien quiere apoyar pero no se encuentra en Ciudad Obregón, o no come tortas o cualquier otra razón, nos pueden decir "pagamos tantas tortas, las donamos a personas en situación de calle". Nosotros las entregaremos y, además de apoyar a Fátima, le quitamos el hambre a alguien necesitado" , dijo el padre.

El precio de las tortas, tipo cubanas, es de 70 pesos y a partir de la compra de cinco unidades, se entregarán a domicilio. Para hacer los pedidos, se pone a disposición los teléfonos: 644 171 2882 y 644 259 6687.

Otras vías para ayudar

De manera paralela a la venta de comida, los padres de Fátima realizarán diversas actividades. Una de ellas es la rifa de una televisión que les fue donada. Además, Ramsés Esteban destacó que han encontrado otros modos para la recaudación.

Actualmente cuentan con el apoyo de una asociación civil que les ayuda a facturar donativos, de tal forma que tanto ciudadanos como empresas pueden comunicarse a los teléfonos enlistados para apoyar. Asimismo, se encuentra a disposición un GoFundMe (https://gofund.me/97c40d28) mediante el cual es posible donar a la causa desde cualquier parte del mundo.