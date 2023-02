Ambulantes de Guaymas esperan regresar a la avenida Serdán

Ante la inminente reubicación de los vendedores ambulantes mientras se realizan obras de modernización en la avenida Serdán, los comerciantes temen que las autoridades los retiren de forma definitiva.

Este sábado iniciaron los trabajos de modernización de la avenida Serdán, y los vendedores ambulantes que colocan sus puestos en las banquetas aún no saben con claridad en qué punto serán reubicados, pero su mayor preocupación es que una vez arreglada la calle no les permitan regresar.

Miguel Silva Solís, quien vende artículos diversos, dijo que en un tiempo pensó “ponerse roñoso” pero ahora cree que lo mejor es ir al lugar que el municipio les asigne, tentativamente en la calle 19 entre las avenidas 11 y 12 (atrás del Hotel Del Puerto).

“Si nos quieren regresar sería un milagro de Dios, porque estoy oyendo comentarios de las mismas autoridades de que no nos quieren regresar para acá, si no nos regresan ni modo, pero que sea pareja la cosa”, expresó.

La señora Aurora González dijo que han ido funcionaros a hacer recorridos, pero no les han dejado nada claro, y también ve viable esa calle, mientras que Amparito pide poder regresar al lugar donde tiene años trabajando.

“Si nos mueven que nos vuelvan a reinstalar, ni nos han garantizado que no ni que sí, no nos han dicho una cosa en concreto, ayer pasó Heriberto Aguilar por aquí y nos dijo que van a hacer las banquetas, le dije que queremos regresar y no me dio una certeza, solo se comprometió a hacer todo lo posible y pues vamos a esperar”, dijo.

Víctor Navarrete coincidió en que los acercamientos de las autoridades no han sido contundentes y hasta hoy han continuado enterándose de los planes del gobierno por medio de rumores, y a la idea de moverse mientras los trabajos están en curso ya se resignó, pero no a la posibilidad de no volver a la avenida Serdán.

“Si nos van a mover que nos regresen a este punto, esa es la petición mía, yo no sé los demás, no platico con nadie”, concluyó.

Los primeros trabajos arrancaron entre las calles 23 y 24, a un costado de la Plaza de los Tres Presidentes (donde no hay comerciantes en las banquetas), para después avanzar en dirección norte, y según lo estimado, esta obra tendrá una duración de nueve meses a partir de hoy.