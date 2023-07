Molesta a vecinos del oriente de Navojoa obra en calle Nogales

Se trata de la calle Nogales, la cual abarca las colonias Sonora, Tepeyac y Misioneros, en donde la empresa constructora tuvo que abrir la cinta asfáltica para la introducción del ducto, pero solo rellenó con tierra.

Vecinos del sector oriente del municipio de Navojoa, reprobaron los trabajos de instalación de gasoducto, luego de que les dañaran una de las pocas vialidades que se mantenía en buen estado.

Se trata de la calle Nogales, la cual abarca las colonias Sonora, Tepeyac y Misioneros, en donde la empresa constructora tuvo que abrir la cinta asfáltica para la introducción del ducto, pero solo rellenó con tierra.

"No estamos en contra de la instalación del gas, estamos molestos porque dejaron un "cochinero", esta era la mejor vialidad del municipio. Ahora con las lluvias la tierra que le pusieron se sale y esto representa un riesgo para peatones y automovilistas", comentó.

Los afectados explicaron que, además de perjudicar la vialidad, también ocasionaron severos daños en las banquetas particulares y en los mismos hogares.

"Entendemos que esto es parte de las mismas obras, pero no se vale que dañen nuestro patrimonio y no den respuesta. Ya van varios meses y no se le ve señales de que quieran reparar. Lástima de calle”, externó.

Falta de empatía

Los vecinos del sector, lamentaron que la empresa no muestre empatía hacia los vecinos de la zona y que solamente se enfoque en su interés particular.

“Sabemos que cuentan con los permisos correspondientes para esta obra y esperamos que no dejen un cochinero como lo han hecho hasta ahora. Ya es mucho tiempo con el problema y ojalá den respuesta pronto”, culminó.