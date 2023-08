Vecinos de la Mocuzarit piden ayuda para poder salir de sus casas

Los estragos causados por las precipitaciones han impedido que los vecinos puedan salir de sus casas, incluso hubo quienes se quedaron sin poder ir al trabajo.

Una de las colonias afectadas por las recientes lluvias provocadas por los efectos del huracán Hilary, fue la colonia Mocuzarit, del sector oriente de Navojoa, en donde las calles se destrozaron y los drenajes colapsaron.

Los estragos causados por las precipitaciones han impedido que los vecinos puedan salir de sus casas, incluso hubo quienes se quedaron sin poder ir al trabajo.

"No es nada nuevo, siempre que llueve pasa lo mismo, nos tienen en el abandono, pero no más ocupan el voto aquí andan haciendo promesas pero no arreglan nada", aseguró la señora María Borrego Chávez.

Aunque para muchos ciudadanos las lluvias son bendiciones, para los vecinos de la Mocuzarit es un estrés constante y una gran preocupación, pues los servicios públicos se suspenden y tardan días en regresar.

"Ahorita es imposible salir de la casa, las calles estan destrozadas, no hay manera de sacar el carro para poder ir a trabajar; tampoco hay luz y ni agua, necesitamos que nos ayuden", refirió la señora Patricia Rubalcaba Ponce.

Afloramiento de aguas negras

Además de las calles destrozadas y casas inundadas, otro problema evidente en la colonia Mocuzarit es el afloramiento de aguas negras, el cual se ha complicado más con las recientes lluvias.