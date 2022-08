Vecinos de Tetanchopo nadan en aguas negras desde hace 15 días

Debido a la falla de un cárcamo, las calles de la colonia Tetanchapo han estado estancado con aguas negras desde hace 15 días.

Entre una laguna de aguas negras, malos olores y moscos, viven vecinos de la colonia Tetanchopo por el colapso de un cárcamo ubicado en el sector.

El problema el cual data desde hace más de 15 días, se extiende desde las calles Siqueiros y Onésimo Aguilera, afecta directamente a tres familias las cuales ya han empezado a sentir los primeros efectos de este foco de infección.

"Tengo un bebé de 10 meses el cual se me enfermó de calentura, diarrea y esta todo lleno de picaduras de mosquitos", declaró la vecina, María Gil Almada.

Gil Almada exhortó a las autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) a no hacer caso omiso al problema.

"Queremos que venga y le den solución a este problema, dicen ellos (el Oomapasn) que la bomba no sirve entonces si no van a arreglarla mejor que la reubiquen", solicitó.

Por su parte, Antonio Galaviz Venezuela, indicó que la gente tiene que caminar entre el agua contaminada porque no tienen otra forma de llegar a sus viviendas.

"Esto es una bomba de tiempo de enfermedades, las autoridades no quieren hacer nada, solo dicen que no sirve la bomba pero no hacen nada por arreglarla", enfatizó.

Galaviz Valenzuela dijo que temen que con las lluvias pronosticadas el problema se extienda a las viviendas colindantes.

"Este cochinero puede llegar a más cuadras si no se atiende con tiempo, ya estamos hartos de ser ignorados por las autoridades", destacó.