El 90 por ciento de los incendios forestales en Sonora son provocados por el hombre, informó el titular de Protección Civil.

En lo que va de la temporada, en Sonora se han llegado a registrar al menos 10 incendios forestales los cuales no han sido críticos como en temporadas anteriores, informó la Coordinación Estatal del Protección Civil (CEPC).

El titular de esta área, Armando Castañeda Sánchez, comentó que actualmente se está en el rango de tiempo en donde se presentan los incendios forestales en la entidad, principalmente en las zonas del norte, sur y la sierra de Sonora.

“Sí implica la movilización de elementos y equipos para la atención del mismo. Entonces, básicamente ahorita lo que vendrá siendo el norte del estado de Sonora es el que se ha visto más afectado y Yécora específicamente hablando del sur del estado de Sonora, los cuales hemos tenido ya movilizaciones de las brigadas oficiales de la Comisión Nacional Forestal y la Brigada Estatal de Manejo del Fuego del Estado de Sonora” , respondió.

Precisó que estos incendios detectados han dañado 700 hectáreas, siendo un número relativamente menor, lo que aseguró no se ha afectado en gran medida a los pastizales ni zonas protegidas en Sonora.

Castañeda además indicó que también se han tenido 50 reportes de incendios a la orilla de la carretera, los cuales se han podido sofocar y que son los provocadores de incendios forestales más grandes en el estado.

“Es un tema a tratar, ya que de ahí se origina un incendio forestal más grande, entonces exhortar a la población de no tirar colillas de cigarro cuando vamos manejando. Ya viene la temporada vacacional en la cual tenemos mucha movilidad de población en las carreteras del estado de Sonora, y pues aumentar o triplicar lo que vendría siendo estos tipos de incidentes, entonces la responsabilidad de la población de que nos ayude con ese tema de no tirar basura, de no tirar colillas de cigarro si vamos manejando, y obviamente pensar que no solamente dañamos lo que vendría siendo la flora y la fauna sino que ponemos en riesgo la vida de los combatientes” , compartió.

Para finalizar, Castañeda aseguró que el 90 por ciento de los incendios forestales en la entidad son provocados por el hombre, precisando que la temporada pasada de los 111 incendios registrados, 108 fueron provocados por manos humanas y el resto generados de manera natural.