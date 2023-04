Municipio abandona en basura al Valle de Guaymas; un año sin recolección

Sergio Ibarra Quintero, líder ejidal y residente del poblado 'El Yaqui', dio ejemplos de cómo han sido abandonados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Guaymas al no ser tomados en cuenta para tener el servicio de recolección de basura.

Las comunidades del Valle de Guaymas tienen un año sin servicio de recolección de basura, y los desperdicios son arrojados al aire libre en zonas deshabitadas.

El líder ejidal y residente del poblado 'El Yaqui', Sergio Ibarra Quintero, hizo un llamado urgente al gobierno municipal para que implemente un programa de recolección, porque además de ser indigno vivir de esa manera, la contaminación ambiental aumenta cada día, y dijo que en el panteón del ejido Francisco Márquez hay tanta basura que a los difuntos los entierran con dificultades.

Mostró un video grabado esta semana en terrenos de un agostadero del ejido El Yaqui, y señaló que el ganado no puede ir a comer ahí porque “comería hule”, y que eso solamente es un ejemplo de las condiciones en que están todos los poblados del Valle.

“Es una contaminación en los terrenos ejidales, agrícolas, en los agostaderos, desde el ejido Triunfo Santa Rosa al Francisco Márquez es un cochinero, hace poco contratamos a una empresa que nos limpió, pero la gente vuelve a tirar la basura porque no hay un programa de recolección por parte del Ayuntamiento, urge esto, no sé por qué no lo han programado”, reclamó.

Este problema había sido expuesto públicamente en mayo de 2021, pero la diferencia es que en ese tiempo todo el municipio soportaba una crisis de recolección derivada de falta de pago por parte de la comuna a la empresa recolectora, pero en diciembre de ese año se compraron camiones propios, se contrató personal y prometieron terminar con el problema.

En el caso de la zona urbana las rutas pasan con regularidad por las colonias, y las quejas por mal servicio son ocasionales, problemas que la Dirección de Servicios Públicos Municipales atribuye a faltas en el personal o descompostura de camiones, pero el servicio se reanuda, lo que no ha ocurrido en el valle.