Valeria toca la campana de la vida tras derrotar al cáncer

El área de oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón se llenó de alegría y aplausos para celebrar que la pequeña Valeria Escobar hizo sonar la campana de la vida tras combatir el cáncer.

En junio del 2021, especialistas detectaron que Valeria padecía sarcoma de Ewing en el fémur izquierdo, un tipo de cáncer que se produce en los huesos, pero gracias al tratamiento médico logró curarse un año después.

Nallely Larrazola, madre de la adolescente de 12 años de edad, explicó que vivieron meses de mucha preocupación y sufrimiento, donde tuvieron que recaudar recursos para hacerle una cirugía, pero afortunadamente siempre tuvieron a personas de buen corazón que los apoyaron.

Después de los tratamientos, fue el pasado mes de agosto cuando Valeria llevó su última quimioterapia y recibieron la buena noticia que ya se había librado del cáncer.

“Gracias a Dios estoy muy contenta porque hizo el milagro en mi hija, es una felicidad inexplicable, muchos sentimientos encontrados porque se sufrió mucho, dentro de esas tristezas hubo alegrías, pero siempre tuvimos fe”, expresó.

Quienes fueron pieza clave para hacer posible la mejoría de Valeria, son los integrantes del grupo “Super bee”, conformado por choferes de plataformas digitales que siempre estuvieron pendientes de trasladar de manera gratuita a la pequeña y su mamá para que recibiera los servicios médicos.

Después de que tocó la campana de la vida, los conductores hicieron una caravana que culminó en la casa de Valeria, donde festejaron el momento y le regalaron rosas como muestra de cariño.

“Me siento muy feliz, fue muy bonito ver que todos se sumaron a esta caravana y me siento bien emocionada. No me esperaba a tanta gente, doy gracias a Dios porque ya toqué la campana y estoy bien” , manifestó Valeria.

La adolescente actualmente cursa primero de secundaria en la Técnica 2, pero será hasta el próximo enero cuando retome actividades presenciales porque aún debe llevar terapias físicas que mejorarán su estado de salud.