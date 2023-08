'Vacía' CFE bolsillos de los ciudadanos por altos consumos de energía

Las familias sonorenses se quedan en la disyuntiva entre comer o pagar el recibo de la luz.

Los altos costos en verano de los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha dejado a los sonorenses sin posibilidad de solventar sus necesidades económicas, por lo que tanto ciudadanos como asociaciones, exigen se extienda la tarifa de verano.

Durante agosto los usuarios reportaron cobros de la paraestatal que van desde los mil 500 hasta los 7 mil 500 pesos por el servicio, a pesar del subsidio gubernamental, y los cuales han tenido que pagar primordialmente para evitar la interrupción de la luz en sus domicilios.

Martina Sosa Chávez, vecina de la colonia San Luis, contó que este mes recibió un cobro de 4 mil 500 pesos más que en el recibo del bimestre pasado, lo que la obligó a dejar de comprar la despensa para poder hacer el pago a CFE.

“Por más que tenga uno la necesidad de que te ayuden en CFE a bajar el costo, no te ayudan y no te resuelven; yo les pido que sean parejos, porque hay mucha gente que se ‘cuelga’ de la luz y no les cobran, no se me hace justo, los que más padecemos somos los que menos tenemos”, señaló.

Sufren por pagos

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), destacó que muchos ciudadanos se encuentran en la disyuntiva entre comer y pagar el recibo de la luz, a pesar de que existe una tarifa de verano que tiene como finalidad apoyar a la economía de las familias sonorenses.

“Prácticamente los cobros son impagables para muchas familias; se destina más de lo que se gana a pagar el servicio de energía es una situación muy difícil, la CFE sangra la economía familiar”, concluyó.

El rango de consumo de kWh es de 25 a 2 mil 500 mensuales, y se desglosa en cuatro rangos de consumo: