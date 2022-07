¿Va a desaparecer la Modalidad 40 del IMSS?

Luego de que circulara un rumor de que el IMSS acabaría con la Modalidad 40, la especialista en trámites Patricia Jiménez desmintió tal información, afirmando que las autoridades no han dicho nada al respecto.

HERMOSILLO, SON.- Luego de que en días pasados se difundiera en redes sociales un video en el que se decía que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eliminaría la "Modalidad 40" como una forma para que las personas con más de mil semanas cotizadas pudieran acceder a una pensión, la especialista en trámites ante el IMSS e Infonavit Patricia Jiménez, desmintió tal información, afirmando que las autoridades no han emitido ningún tipo de boletín oficial al respecto.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, recordó que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio alguno, es decir, si perjudica a las personas, entonces no es aplicable.

"La ley es muy clara, esto está contemplado en el artículo 118 de la Ley del Seguro Social" . comentó.

Sobre esto, y relacionado con los rumores que circularon en internet, Jiménez señaló que aunque la Modalidad 40 no será eliminada, sí habrá cambios, ya que a partir de 2023 será mayor el monto que los interesados tengan que aportar.

"Es un mito que se va a acabar (la Modalidad 40), pero vamos a aportar más. [...] Si yo dejé de cotizar, tengo buenas semanas cotizadas, y digo 'yo quiero aportar', voy a aportar el 10.075 (por ciento) de mi salario; para un salario alto yo tengo que aportar más a partir del siguiente año, ya que vienen nuevas regulaciones" , sentenció.

La especialista detalló que los interesados actualmente aportan el 10.075 por ciento del salario con el que quieren cotizar ante el IMSS, topado hasta 25 unidades de medida y actualización (UMA), y que esto al cumplir los 60 años, les permitirá tener una pensión proporcional a la cantidad aportada.

De este modo, para que sacarle el mayor provecho posible, las personas que tengan intenciones de inscribirse deben empezar con los trámites una vez hayan cumplido los 55 años y alcanzado al menos mil semanas cotizadas, para posteriormente hacer un análisis en el que puedan determinar cuánto es lo que podrían aportar mensualmente.

Patricia Jiménez recalcó que invertir en la Modalidad 40 es un plan familiar, ya que mientras los beneficiarios vivan podrán contar con ese ingreso de forma vitalicia, y si en momento dado llegaran a fallecer, el cónyuge podría recibir el 90 por ciento de la pensión.

"Es una garantía para que el día de mañana no tenga yo que llevarle la cartera de huevos al 'viejo', porque ellos tienen ya su pensión" , dijo.

Finalmente hizo énfasis en que las personas que se interesen en inscribirse a la Modalidad 40 necesitan revisar su historial laboral para ver si son candidatos o no, y si por alguna razón alguien resulta no serlo, recomendó no invertir en ese concepto, y buscar otras alternativas como seguros de retiro.