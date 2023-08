Habilitan CUM como albergue en Cajeme ante paso de huracán Hilary

El coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, comentó que en el municipio se han registrado lluvias menores, pero se continúa con más del 60 por ciento de probabilidad de que continúen este fin de semana, además de vientos entre las 5 y 20 millas por hora.

Ante la alerta de color amarilla para el sur de Sonora por el paso cercano del huracán Hilary, en Cajeme se habilitó un albergue en el Centro de Usos Múltiples (CUM) para que se resguarden las personas que están en situación vulnerable.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, comentó que en el municipio se han registrado lluvias menores, pero se continúa con más del 60 por ciento de probabilidad de que continúen este fin de semana, además de vientos entre las 5 y 20 millas por hora.

“Estamos en operativo permanente y se hace la recomendación a la gente de que no cruce arroyos ni ríos, y si no tiene la necesidad de salir que no lo haga si empieza a llover”, expresó.

Resaltó que, ya sesionó el Consejo Municipal de Protección Civil, donde se establecieron acciones preventivas por las alertas que se han emitido a nivel nacional con el acercamiento de este fenómeno natural.

Afectaciones menores

Cabe señalar que hasta el momento no se han reportado daños de gravedad en la ciudad, pero si se han registrado afectaciones en árboles por los vientos, encharcamientos menores y el cierre del paso a desnivel de la calle 200.

Este fin de semana se está implementando un operativo especial entre diversas corporaciones para coordinarse con el C5, con el fin de atender cualquier contingencia o llamado que se registre en el municipio.