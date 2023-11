Unison tiene 32 quejas por violencia de género: DDU

La Defensoría de los Derechos Universitarios no cuenta con suficiente apoyo por parte de la administración para resolver la situación, denunció su titular.

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad de Sonora ha recibido este año 32 quejas por situaciones de violencia de género en la institución, mientras que el año pasado, entre enero y agosto, se tenían sólo 2. La DDU, denunció su titular, no cuenta con suficiente apoyo por parte de la administración para resolver la situación, lo que ha ocasionado más violencia.

“ Se ha incrementado mucho (el número de expedientes) a partir del trabajo de la defensoría, a pesar de las limitantes hemos tratado de dar respuesta, (pero) la sobrecarga de trabajo nos impacta ”, señaló María Auxiliadora MorenoValenzuela.

Añadió que la falta de apoyo de la administración universitaria ha generado violencia institucional contra las mujeres que realizan el trabajo.

Informó que la DDU sólo cuenta con tres personas, incluyendo a su titular, para desfogar las quejas y denuncias de toda la comunidad universitaria, que supera las 50 mil personas. Las tres, además, son abogadas, pero dos de ellas, según indicó Moreno Valenzuela, figuran en la nómina como secretarias administrativas, por lo que perciben sueldos que no corresponden a sus funciones.

La titular ha solicitado la asignación de más personal, pero sus peticiones no han tenido eco. En particular, se pidió que se asignara a dos mujeres que solían laborar en el área de mediación comunitaria del posgrado en derecho, una abogada y una psicóloga, ambas con experiencia suficiente para la labor. No obstante, a pesar de que las mismas profesionistas así lo pidieron, rectoría no accedió, según comentó Moreno Valenzuela.