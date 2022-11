Presentan propuestas de reforma a Ley 4

El Gobierno del Estado ya ha presentado una propuesta para reforma a la Ley 4 que rige la vida interna de la Universidad de Sonora, informó Álvaro Bracamonte Sierra.

El secretario de gobierno explicó que esta propuesta surge del proceso de diálogo y consulta, y se ha hecho llegar a los sindicatos universitarios para su conocimiento y análisis.

"Ya tuvimos la reunión con el sindicato y con los distintos sectores de la institución, se les hizo una propuesta que es un documento de trabajo para que lo analicen, ese documento fue construido con las aportaciones de los propios sindicalizados, con las aportaciones de la propia institución, y con la colaboración de otros sectores institucionales universitarios, que tienen interés en una reforma de calidad para la institución”, explicó.

Bracamonte Sierra explicó que entre los cambios propuestos aparece la sustitución de la junta universitaria como máximo órgano de gobierno de la institución.

“Ya no será en esta nueva ley la junta universitaria, sino que será el colegio universitario, y eso es un cambio medular para el desarrollo futuro de la institución, además incluye la no reelección que me parece es importantisimo”, señaló.

Agregó que una modificación adicional es la ampliación de cuatro a cinco años el periodo de mandato de las autoridades universitarias electas.

“Se ampliará a cinco años, pero ya no contarían con la opción de reelección“, manifestó el secretario de gobierno.

Una vez que se entregó la propuesta, dijo que el Gobierno del Estado está a la espera de los comentarios de las autoridades universitarias y de los sindicatos, tanto el de académicos como de empleados.

“Estamos confiados en que la propuesta que les presentamos es lo suficientemente sólida, potente para que en lo general sea aceptada, y el proceso que seguiría es que justamente la institución cierre el ciclo que le corresponde a ella misma, a través de que la junta universitaria exprese su opinión al respecto, y después turnará al congreso para su deliberación y finalmente su votación”, concluyó.