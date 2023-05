Unison realiza jornada de reciclaje en campus de diferentes municipios

Héctor Pérez Montesinos, coordinador del programa, informó que este tipo de jornadas se realizan dos veces al año y el resultado de la última en el 2022, fue el reciclaje de 15 toneladas de residuos de diversos tipos.

Para fomentar la cultura del reciclaje y dar la oportunidad a la ciudadanía para disponer de sus residuos, este viernes y sábado realizaron una jornada como parte del programa institucional de Sustentabilidad de la Unison, en los campus Hermosillo, Cajeme, Nogales y Navojoa.

Héctor Pérez Montesinos, coordinador del programa, informó que este tipo de jornadas se realizan dos veces al año y el resultado de la última en el 2022, fue el reciclaje de 15 toneladas de residuos de diversos tipos.

Para esta ocasión se concentraron en materiales PET, papel, cartón, aluminio, residuos electrónicos, así como pilas y tóneres, éstos últimos catalogados como peligrosos por la cantidad de metales pesados que contienen.

A decir del coordinador del programa, la convocatoria de este semestre tuvo buenos resultados, ya que sólo en Hermosillo asistieron más de cien personas y diversas empresas se comunicaron directamente.

“Nos han visitado más empresas respecto a otras ocasiones, algunos centros Telcel se ponen en contacto directo, Infonavit ayer nos trajo cajas de tóneres. Eso habla de que la sociedad sabe que no debe tirar eso a la basura”, mencionó.

De igual manera, explicó que cuentan con la colaboración de la empresa TOM para ocuparse de los residuos reciclables y con Reciclan para el manejo y disposición final de residuos peligrosos.

Falta cultura de reciclaje

En cuanto al alcance del reciclaje en la entidad, comentó que hay materiales que quedan fuera de estas jornadas, debido a que no se cuenta con la infraestructura para ello y transportar los residuos a otros estados no es rentable.

“En Hermosillo no se recicla vidrio porque no hay una fundidora de vidrio cerca y la materia prima con la que se fabrica el material es muy barata, que es la arena silica. El vidrio te lo tienen que comprar muy barato para poder pagar el transporte a monterrey u otro lugar. Te sale más caro el caldo que las albóndigas”, indicó.

Detalló que, la falta de políticas públicas que obliguen a las empresas productoras de estos materiales a contribuir en su reciclaje, contribuye a que el único criterio sea la rentabilidad.

“El reciclaje es una manera romántica de ver las cosas, si no hay dinero, si no hay ahorro, no se recicla”, concluyó.

Pérez Montesinos señaló que, es por ello que se dedican a estas jornadas, para hacer conciencia y aportar a una cultura que haga a la ciudadanía tomar responsabilidad al respecto.