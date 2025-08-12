La Unión Ganadera Regional de Sonora analiza la posibilidad de cerrar la cuarentenaria de Nogales debido a los altos costos del cruce de ganado hacia Arizona.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) analiza cerrar la cuarentenaria de Nogales debido al alto costo que representa el cruce de ganado hacia Arizona por ese punto fronterizo, informó su presidente, Juan Ochoa Valenzuela.

Indicó que, tras la reapertura de la frontera norte para el cruce de ganado, se prevé ampliar la estación cuarentenaria de Agua Prieta, ya que la Unión Ganadera posee instalaciones tanto en territorio mexicano como en el estadounidense, lo que permite reducir costos.

"El que sea Agua Prieta da sentido porque nosotros somos propietarios tanto en Estados Unidos como en el lado mexicano, abarataría mucho ese esquema; en cambio, Nogales está muy complejo, ahí donde estamos en el lado mexicano y en Estados Unidos no es nuestro, y pagamos una renta cara, esa es la razón" , explicó.

Agregó que este martes 12 de agosto se reunirá en Ciudad de México con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para abordar el tema de las cuarentenarias.

Actualmente, Sonora presenta un rezago de aproximadamente 120 mil cabezas de ganado que no se han podido exportar por el cierre de la frontera y se han tenido que vender al mercado nacional, lo que representa una pérdida económica importante.