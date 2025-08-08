El presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, detalló que ante este panorama algunos productores han tenido la necesidad de vender ganado al mercado nacional.

El cierre de la frontera con Estados Unidos (EU) ha ocasionado el rezago de 120 mil cabezas de ganado sonorense , informó Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Detalló que ante este panorama algunos productores han tenido la necesidad de vender ganado al mercado nacional, lo que impacta de manera negativa ya que se registra una pérdida económica del 35 por ciento en comparación a la exportación.

"Hay productores que han estado vendiendo ganado, hay ganado que ya no se puede detener más y el propietario toma la decisión de vender al mercado nacional en ese momento se registra pérdida y la estamos estimando más o menos en un 35 por ciento" , dijo.

Agregó que continúan los trabajos para lograr la reapertura de la frontera en el menor tiempo posible. Se han instalado 404 trampas para realizar muestreos, confirmar la ausencia de la plaga y facilitar la exportación la reapertura de la exportación de ganado a Estados Unidos.

"Son 404 trampas exactamente, es lo que nos exigió el procolo. Voy a Ciudad de México la semana que entra precisamente para ver qué exige el nuevo protocolo para hablar de la regionalización para nosotros avanzar lo más que podamos en la reapertura" , comentó.

Finalmente, señaló que Sonora podría convertirse en una de los primeros estados del norte del país en reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos.