Descarta UGRS impacto por libre importación de carne argentina

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) descartó afectaciones para los productores de la región, tras la autorización para la libre importación de carne proveniente de Argentina.

El Secretario General de la Unión Ganadera, Alberto Agustín Morales, señaló que existe una plena confianza en los esquemas establecidos para la verificación del estatus sanitario de la carne que será importada desde el país sudamericano, por las autoridades tanto mexicanas como argentinas.

“Estamos viendo que todo está bien checado por lo que es Senasica, de hecho en Argentina ya hay 22 plantas que tienen acceso para poder exportar, y todo eso ya esta checado por las autoridades sanitarias, tanto de México como de aquel país sudamerciano”, dijo.

Comentó que se trata de una situación que no se había realizado, ya que los precios de la carne de ambas naciones son similares, y se debe de agregar el costo de los fletes.

“Tanto Senasica cómo Sader, todas las autoridades que les corresponde verificar que esté bien la sanidad, la inocuidad y que tenga suficiente calidad agroalimentaria, todo está checado, no hay nada de qué preocuparse y todo se está haciendo bajo las reglas tanto de Argentina como de México”, indicó.

Respecto a si este escenario no deja en condiciones desfavorables a los productores locales de carne, consideró que no es así.

“Viene con un precio similar al nuestro, porque tenemos que acordarnos que toda la sanidad cuesta, y no se había hecho esto antes porque no era viable por los precios, o sea sí puede traer cierto tipo de carnes, pero no va a ser competencia, las mismas empresas de aquí que pudieran distribuirlo estamos confiando que va a ser mínimo, y el consumidor va a ser quien decida esa parte”, explicó.

El dirigente ganadero señaló que los productores locales deben sentir confianza de que con la calidad de la carne que se produce en Sonora, se puede hacer frente sin problema al tema de la importación.