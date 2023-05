Un impacto de bala truncó los sueños de Kevin

Kevin Alberto, en la actualidad esta tetrapléjico y recibe cuidados personales por parte de su madre las 24 horas del día.

Kevin Alberto Cortez Villanueva, originario de Morelos, Cuernavaca, vio truncado su sueño de convertirse en un chef profesional, luego de ser agredido con un arma de fuego durante un asalto en su domicilio.

" Kevin era un joven muy tranquilo, estudioso y con muchas ganas de terminar su carrera de Chef, era integrante del equipo de fútbol y ahora está postrado desde hace tres años en esa cama, todo por querer defendernos de un asalto", compartió para EXPRESO, Esmeralda Villanueva Venega , madre del joven.

Kevin Alberto, en la actualidad esta tetrapléjico y recibe cuidados personales por parte de su madre las 24 horas del día.

"Una noche nos encontrábamos en casa, se escucharon ruidos y Kevin salió a ver que pasaba, desafortunadamente se topó con un sujeto qué pretendía robar. Al verse descubierto disparó en contra de mi hijo dándole en el cuello provocando con esto una fractura en la cervical y perforación en el pulmón derecho, dejando a Kevin tetrapléjico", manifestó su madre aún triste por la situación.

Sigue hablando de su sueño

Actualmente, el joven Kevin Alberto aún habla con entusiasmo de su sueño de convertirse en un chef profesional, aunque sabe que no podrá alcanzarlo.

"Yo perdono a mi atacante y le doy gracias a Dios por estar aquí, por algo suceden las cosas y yo sigo pensando en mi sueño, no se porque pero me alegra mucho saber que mi gusto por la gastronomía no desapareció, ni mi sueño de ser futbolista", compartió Kevin.

A Kevin se le trata de manera especial, ya que no tiene movilidad en su cuerpo, usa pañales para adulto y se le da de comer en la boca. Durante la temporada invernal, los cuidados son más intensos ya que sufre de pulmonía con más facilidad.