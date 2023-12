Prevén aumento de robo en vehículos en estos meses

Presidente de Conapafam previo el incremento de robo de vehículos

Se prevé que para el cierre del año se registre un aumento en el robo de vehículos mexicanos y extranjeros en la región, ante la falta de programas preventivos por parte de la autoridad.

Fernando Chavez Vazquez, Presidente de Conapafam en la región de Guaymas y Empalme, comentó que regularmente en los meses de noviembre y diciembre incrementa este delito, sin embargo los vehículos de procedencia extranjera registran mayor robo afectando económicamente a los propietarios.

"Los llevan a otros estados y ahí los regularizar y no pasa nada, el delincuente va y lo compra por allá y la persona que lo compra lo regulariza y ya quedo, es muy difícil recuperarlos los Ministerios públicos no quieren levantar un parte de robo de carro extranjero no tiene el documento legal de la persona que está denunciando" expresó.

Krimilda Bernal, Directora del Observatorio por la seguridad en Sonora, informó que en el tema de robo de vehículos en Guaymas de enero a octubre del 2023 registró un aumento de 8.43%, mientras que Empalme obtuvo una reducción de 44.44% en este mismo delito.

Manifestó que a pesar de que ambos municipios se encuentra solamente a algunos kilómetros de distancia en esta ocasión en Guaymas registra varios delitos a la alza como robo a negocios, abijiato y violencia familiar.

Es importante que las autoridades correspondientes implementen un programa de vehículos robados para detectar la forma de prevención el robo de unidades, con mayor vigilancia en los estacionamientos y recorridos en la ciudad, concluyó Chavez Vazquez.