Diez camiones "reconstruidos" van en camino a Navojoa

Se habla de que para los próximos días lleguen a la Perla del Mayo 25 camiones para abastecer el servicio público urbano, informó Ramses Israel Ramos Félix.

El vigilante del Transporte en Navojoa señaló que en el estado de Sonora ya hay 10 camiones, y se espera que en estos días lleguen 15 más.

" Esos camiones llegaron desde la semana pasada y serán etiquetados para el municipio de Navojoa, ya que ese era el compromiso del Gobernador ", señaló.

Aunque es una buena noticia, Ramos Félix enfatizó que no hay que cantar victoria, ya que las unidades no serán nuevas si no reconstruidas.

" Los vigilantes dijeron que son camiones modelo 2016 y 2017, por lo que vamos a esperar a que entren en funcionamiento para poder dar una crítica veraz de las unidades ", aseveró.

Además, detalló que por el momento las unidades están en el proceso de mantenimiento y rotulación.

" Supuestamente entrarán en funciones ya que los rotulen, les apliquen la tecnología del lector de tarjeta y el cobro de los 9.00 y 5.00 pesos, las barras que cuentan las personas que se suben, gps, etc. ", abundó.

Agregó que los 25 camiones vendrán a complementar la flotilla de 16 que ya andan en circulación.