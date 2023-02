Trabajadores navojoenses renuncian al Sitasmn por fraude

Los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores Al Servicio del Municipio de Navojoa presentaron su renuncia por una serie de inconformidades por parte del líder de la organización.

Ante la falta de cuentas claras del líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Al Servicio del Municipio de Navojoa (Sitasmn), Aldo Omar Vázquez Álvarez, alrededor 15 trabajadores renunciaron al gremio.

Reunidos en el palacio municipal de Navojoa los afectados señalaron que son una serie de irregularidades y fraudes que en el transcurso del tiempo Vázquez Álvarez ha ido cometiendo en contra de los trabajadores.

En representación de los agremiados, Socorro Reyes Ramos, señaló que el pasado miércoles 8 de febrero un grupo de 15 trabajadores presentaron su renuncia al Sitasmn.

"La razón es porque no hay cuentas claras, no nos está rindiendo información de que se hace con el dinero que se nos descuenta y hay muchos compañeros a los que no se les ha entregado el fondo de ahorro y la proporción de aguinaldo que les correspondía", aseguró.

Reyes Ramos indicó que son constante las evasivas del líder, y ante el reclamo de los sindicalizados responde que el ayuntamiento de Navojoa no ha cubierto los pagos correspondientes con el sindicato.

"Nosotros sabemos que desde el día 1 de diciembre del 2022 el Ayuntamiento de Navojoa entregó al Sitasmn la parte correspondiente para cubrir los pagos a los agremiados y por el momento a más de la mitad no se les ha entregado lo que por ley les corresponde", afirmó.

Además de la omisión de pagos, destacó que hay una cantidad de 24 mil pesos que se les descontó vía nómina para la construcción de un edificio que no existe.

"También queremos saber qué sucedió con lo 24 mil pesos que se nos descontó para un edificio o un local que no existe. Nosotros solo estamos pidiendo lo que dice la Ley Federal del Trabajo que el líder debe de rendir cuentas de los dineros que se descuentan a los trabajadores", puntualizó.

Explicó que son más de tres años en los que Vázquez Álvarez no ha dado un informe detallado de las finanzas y movimientos del sindicato.