Cierran tramos carreteros al sur de Sonora por lluvias
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que varios tramos se encuentran cerrados al sur del estado.
Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas por efectos de la tormenta tropical Lorena, han ocasionado cierres temporales en distintos tramos carreteros del sur de Sonora.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el tránsito permanece cerrado en la carretera Fundición-Quiriego, donde se pide a los conductores tener precaución y atender las indicaciones del personal de apoyo en el lugar.
Asimismo, a la altura del arroyo 'La Galera', cinco kilómetros al norte de Bacadéhuachi, y en el río Bacadéhuachi, sobre el tramo Bacadéhuachi-Nácori Chico, se suspendió el paso vehicular.
Protección Civil también reportó el cierre del Vado Arroyo Hondo, en el kilómetro 10 del tramo Huásabas-Villa Hidalgo, así como el tramo Los Hoyos-Cumpas en la carretera Moctezuma-Nacozari.
Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones y mantenerse atentos a los reportes oficiales.