La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los efectos del monzón mexicano, en interacción con la humedad de los remanentes de la tormenta tropical Lorena, provocarán este sábado tormentas eléctricas, lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 50 mm) y vientos de hasta 60 km/h en varias regiones de Sonora.

Las zonas más propensas a registrar estos fenómenos son el oriente, sur, norte, nororiente y centro del estado, principalmente durante la tarde y noche.

Hermosillo : mínima de 26°C y máxima de 32°C; vientos de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón : mínima de 26°C y máxima de 33°C; vientos de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia

Nogales : mínima de 17°C y máxima de 32°C; vientos de hasta 60 km/h, cielo parcialmente nublado y 50% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado : mínima de 27°C y máxima de 37°C; vientos de hasta 40 km/h, cielo despejado y 10% de probabilidad de lluvia

Navojoa : mínima de 25°C y máxima de 34°C; vientos de hasta 40 km/h, intervalos nubosos y 40% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta : mínima de 18°C y máxima de 28°C; vientos de hasta 40 km/h, cielo parcialmente nublado y 30% de probabilidad de lluvia

Guaymas: mínima de 25°C y máxima de 31°C; vientos de hasta 50 km/h, cielo nublado y 60% de probabilidad de lluvia

Las autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar actividades en zonas de riesgo durante las precipitaciones, ya que los remanentes de Lorena seguirán aportando humedad en las próximas horas.



