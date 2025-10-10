La CEPC mantiene vigilancia por la tormenta tropical “Raymond”, que podría provocar lluvias muy fuertes, rachas de 70–90 km/h y oleaje de hasta 5 metros en zonas costeras de Sonora este fin de semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene activa la vigilancia por la tormenta tropical 'Raymond', fenómeno que continúa su trayectoria hacia el noroeste del país y podría provocar lluvias muy fuertes en gran parte del estado de Sonora durante el fin de semana.

De acuerdo con el análisis meteorológico sustentado en información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, “Raymond” ocasionará vientos intensos con rachas de entre 70 y 90 km/h en la línea costera sur, además de oleaje elevado de 3 a 5 metros en zonas pesqueras y municipios del litoral sonorense.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar actividades marítimas o al aire libre ante posibles ráfagas fuertes y precipitaciones intensas.

Asimismo, recomendaron revisar techos, desagües y evitar cruzar arroyos o zonas inundadas. Condiciones actuales en Navojoa: La ciudad amaneció con una temperatura mínima de 26°C y una humedad del 95%, mientras que se prevé una máxima de 40°C durante el día.

Se esperan vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h, cielos mayormente despejados y una probabilidad de lluvia del 20%. La CEPC reiteró que continuará dando seguimiento al desplazamiento del sistema tropical y emitirá actualizaciones conforme avance su trayectoria.