Tras varios días de cierre temporal, el sitio web del Consulado Americano en Nogales volvió a operar

Después de anunciar su cierre temporal hace días, la página oficial del Consulado de Estados Unidos en Nogales ha vuelto a tener movimiento. Según la información la página ahora comparte información importante, incluyendo alertas meteorológicas.

Reactivan sitio del Consulado de EU en Nogales

A diferencia de la página del US Border Patrol de Tucson, que aún permanece cerrada, el Consulado Americano en Nogales está proporcionando actualizaciones y servicios a los usuarios. La reactivación de la página es un alivio para aquellos que dependen de la información y servicios ofrecidos por el consulado.

La página oficial del Consulado Americano en Nogales es una fuente importante de información para los ciudadanos estadounidenses y mexicanos que necesitan asistencia o información sobre servicios consulares.

Se recomienda a los usuarios visitar la página regularmente para obtener las últimas actualizaciones y noticias.

Es importante destacar que la página del US Border Patrol de Tucson sigue cerrada, lo que puede generar incertidumbre entre los usuarios que buscan información sobre procedimientos de inmigración y seguridad fronteriza.

Se espera que ambas páginas web vuelvan a funcionar plenamente en breve, proporcionando a los usuarios la información y servicios que necesitan.