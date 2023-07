Tormenta deja sin agua a Guaymas y Empalme

La tormenta del pasado jueves causó varios daños en ambas ciudades.

Ante la sorprendente tormenta repentina que ocasionó daños en ambos municipios de la región, por falta de energía eléctrica se afectaron los Rebombeos de la Comisión Estatal del Agua (CEA), situación que dejo sin abastecimiento de agua a Guaymas y Empalme.

Por tanto, personal del área técnica de la dependencia estatal en Guaymas se mantiene a la espera de la restauración del servicio de energía eléctrica para reiniciar con labores de distribución del agua.

La población se encuentra en una difícil situación al no contar con el vital líquido, que es de primera necesidad para el uso diario, además de que con las altas temperaturas se requiere mayor uso del recurso para uso personal, baños, limpieza del hogar, lavado de ropa entre otras actividades que son necesarias en el día con día.

En busca de garrafones

Desesperados, los habitantes de Empalme acudieron a lugares de la ciudad en busca de agua para beber, encontrando agua solamente en una purificadora en la colonia Libertad de Empalme, establecimiento que en tan sólo tres horas vendió un total de 16 mil litros, 800 garrafones, manteniendo el precio al público en 14 pesos, más 200 bolsas de hielo.

“ Venimos desde el centro, aquí es el único lugar en donde encontramos agua y todavía no sabemos si vamos a alcanzar agua, tenemos más de media hora o más, de repente me desperté y no había agua ni para tomar, ni para bañarnos, muy feo está todo, nadie nos esperábamos esto ”, manifestó Marta Chávez vecina de la colonia Libertad.

El calor extremo que se presentó durante el día motivó a las personas a comprar productos como paletas, helados y refrescos helados para aminorar las sofocantes temperaturas, prefiriendo permanecer afuera de sus hogares por el calor insoportable.