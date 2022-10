Subsecretario de Gobierno atenderá el problema con la CEA Guaymas: Sutspes

En otros puntos se pide la entrega de uniformes nuevos para la plantilla laboral y la reinstalación de cuatro trabajadores que fueron despedidos, mientras que la suma que la CEA deberá pagar al sindicato alcanza, según Bernal Serrano, los 9 millones de pesos.

La irregularidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas en los pagos de cuotas al Isssteson, ha provocado que un grupo de empleados adheridos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes) que ya cumplieron sus años de servicio no puedan jubilarse, y de las distintas demandas laborales que los sindicalizados refieren, esta es la más grave y ya fue señalada desde el pasado mes de enero sin que se llegara a un acuerdo, hasta que el pasado lunes 24 de octubre decidieron bloquear vialidades de Guaymas.

El secretario general del Sutspes, Juan Bernal Serrano, dijo que, a la fecha, son 14 personas las que no han logrado jubilarse, y aclaró que, si bien el servicio médico no se ha suspendido en ningún momento para la plantilla laboral, no es justo negar el derecho a su retiro.

“ Están bloqueados, no se pueden ir porque la empresa no ha pagado en forma regular, deben aproximadamente de 3 millones de pesos, es dinero que la CEA ya les descontó y no lo pagó al Isssteson, pagan un mes, luego no pagan cuatro y así la cuenta va creciendo ”, señaló.

El próximo lunes 31 de octubre tendrán una reunión en la ciudad de Hermosillo con el subsecretario de Gobierno a fin de desahogar todos los puntos expuestos en el pliego petitorio del Sutspes, donde también se solicita que se reponga el dinero del fondo de ahorros de los trabajadores, mismo que debe entregarse en el mes de diciembre.