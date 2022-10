Lamentan nuevo Sistema de Justicia no aplique al Ayuntamiento de Guaymas

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guaymas (SUTSAG) Martín Ríos Quintero, dijo ver muchas ventajas para el trabajador en el Nuevo Sistema, aunque este no les favorecerá directamente a ellos.

El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Sonora promete soluciones más expeditas para los conflictos obrero-patronales, no obstante, este sistema no aplica a los empleados del servicio público, que continuarán llevando sus demandas al Tribunal de Justicia Administrativa (TAJ).

“Hace falta una reforma a la Ley Civil 40 para que esta nueva impartición de justicia sea aplicada para el TAJ, porque también somos trabajadores y merecemos una justicia pronta, expedita y pareja”, señaló.

Han sido numerosas las ocasiones en que empleados adheridos al SUTSAG que no lograron conciliar con el Ayuntamiento, optaron por la demanda, y la más antigua que tienen (solo en ese sindicato) ha durado siete años sin que se emita un laudo.

“Vemos nosotros que la impartición de justicia desde ese tribunal no es precisamente lo más justa, es un tribunal muy proteccionista con los ayuntamientos, muchos de los laudos que ellos emiten vienen en contra del derecho laboral, lo que tardan en resolver es una cosa y cuando resuelven viene en contra, y decimos, bueno si nos van a dar palo en el tribunal resuélvenos pronto, dime que no de una vez porque así me voy a otra instancia con un juez de distrito”, explicó.

Ríos Quintero, que también lidera la Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Ayuntamientos de Sonora (FSTASAIMS), apuntó que su afán no es la queja, sino buscar una justicia en el estado, y dijo estar seguro que en manos del Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño la impartición de justicia puede mejorar, abarcando también a los tribunales que violentan los derechos de los trabajadores en cada ocasión que dilatan los fallos y no separan las razones políticas del derecho laboral.