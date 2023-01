Recolectores de basura en Empalme podrían suspender servicio

La sociedad cooperativa “Arroyos Cuates” anunció que podría suspender el servicio de recolección de basura la próxima semana, como medida de presión para que el Ayuntamiento de Empalme pague un adeudo que tiene con ellos.

El líder de la cooperativa Ángel Mayorquín explicó que los últimos abonos se los entregaron hace un mes (en diciembre de 2022), y actualmente a más de dos rutas les deben el pago de doce semanas de servicio.

" Lo que nos habían abonado otra vez se volvió a atrasar, es estar en un hoyo porque no salimos de dónde mismo, no hemos hecho manifestaciones en la presidencia porque creemos en que nos van a cumplir, creemos en la palabra del Alcalde, pero si no nos vemos favorecidos con una respuesta este fin de semana, la próxima nos vamos a manifestar para que la ciudadanía se entere de que no nos están pagando ", dijo.

El cobro por semana es de alrededor de 20 mil pesos por ruta, siendo seis rutas, y de ahí se paga a los trabajadores y los servicios que requiere el carro recolector, propiedad de la cooperativa que por décadas ha sido la concesionaria.

“ Todo lo hacemos nosotros con ese pago, y créanme que de lo que cobraba PASA al Ayuntamiento de Guaymas aquí no llegamos ni a la mitad, cobramos muy barato y todavía carecemos de los pagos ”, reclamó.

Ante las peticiones que han hecho al presidente municipal Luis Fuentes Aguilar, este les ha respondido que está trabajando para conseguir los recursos y ponerse al corriente con la cooperativa, y de manera extraoficial se ha dicho que el municipio no tiene dinero y no pagará en un corto plazo.

Mayorquín señaló que no han dejado de trabajar a fin de no afectar a la ciudadanía, y respecto a los cúmulos de deshechos que se ven en algunas colonias admitió que aún tienen rezago de las fiestas de fin de año, en que se genera más basura doméstica.