Productores del sur de Sonora tendrán dos nuevas variedades de trigo harinero

Después de hacer evaluaciones por varios meses, investigadores Campo Experimental Norman E. Borlaug (Ceneb) van a registrar dos nuevas variedades de trigo harinero que tendrán mejores rendimientos a otras ya existentes, por lo que pueden ser una buena opción de siembra para el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

El investigador del Ceneb, Alberto Borbón García, destacó que estas variedades todavía no tienen nombre, pero en las evaluaciones verificaron que se tuvieron rendimientos superiores a la Borlaug 100 y Ciano-2018, lo que significa una buena opción para los agricultores.

“Aún no tenemos definido el nombre, pero ya la tenemos bien identificadas, ya están descrita y los formatos ya se están llenando. No les puedo decir todavía el nombre porque no está definido, pero sí les puedo decir que trae mayor rendimiento” , indicó.

Una de ellas, dijo, se busca liberar para que se utilice en el sur de Sonora, mientras que la otra puede ser para el norte de Sinaloa en el Valle del Carrizo o el Fuerte-Mayo.

Destacó que, en ocasiones, las variedades pueden tardar en ser autorizadas, pero algunas llegan a lograr su registro el mismo año que se presentan, dependiendo la situación de la burocracia.