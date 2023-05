Ramona Chi cuenta su historia como productora acuícola en Campeche

Ramona se presentó este martes en el XII COFI Subcomité de Acuicultura.

Hoy Ramona Chi es reconocida en el tema de la acuicultura por su trabajo como pequeña productora, y contó su experiencia frente a los representantes de los 60 países que participan en el evento de la FAO 2023 con sede en Sonora, pero antes de todo esto, cuando apenas la idea de producir entró en su cabeza, fue considerada una "loca".

María Ramona Chi Cahún es originaria de la comunidad Tepakan, municipio de Calkini, Campeche. Actualmente cuenta con 65 años y narró que tuvo una infancia difícil, pues su familia no tenía recursos, su madre de oficio artesana y su padre campesino sólo pudieron brindarle hasta la educación secundaria.

" No había medios y mis papás tenían otra mentalidad, de que la mujer no tiene ni por qué prepararse porque ya después se casan y solamente sirve para mantener al marido, que ahí son desplazadas por el marido, hasta ahí llegué y no me dejaron seguir estudiando ", contó.

" Con el paso del tiempo aprendí a hacer alfarería, el urdido de hamacas, bordado que se hace allá de elaboración de sombreros de guano, y aprendí algo de atención a partera porque mi abuela también fue y fue una gran mujer de conocimiento de medicina tradicional y todo eso fui aprendiendo ", dijo la productora.

Carencias la impulsaron a salir adelante

Fueron la desnutrición de los niños, los problemas de abortos por no tener qué comer y el que la gente de la comunidad saliera para buscar el sustento a otro lado lo que impulsó a que 'Doña Ramona Chi' buscara otra forma de generar para la comunidad, y tuvo que enfrentarse a grandes retos para ser hoy la productora acuícola que es.

" La verdad no fue fácil, fueron cuatro años de gestiones ante la instancia correspondiente que nos tiraban a loquitas, que no sabíamos lo que queríamos, que es como criar pollos en medio del mar, que eso no se puede, sin embargo seguimos insistiendo hasta el 2008 que nos apoyaron con el primer proyecto de infraestructura, de eso hemos trabajado ", relató.

" La gente no tiene esa educación de consumir pescado en su dieta, viven de pollo y puerco, de la res muy de vez en cuando por el alto costo también, pero la gente poco a poco se fue apropiando de los productos que nosotros tenemos, afortunadamente somos la única granja en el camino real que baja de Hecelchakán a Tenabo, la única granja de mujeres indígenas en el estado de campeche, 5 mujeres de las cuales yo soy la presidenta ", comentó Ramona Chi.

En 2008 el Gobierno Federal ayudó a Ramona con el proyecto de las estanquerías, sin embargo fue complicado porque no hubo un acompañamiento y tuvieron que aprender a base de prueba y error, para consolidarse después de 15 años como la única productora acuícola de mujeres en el país.

" Somos productores en pequeña escala, manejamos lo que son 6 estanquerías; cada estanquería tiene la capacidad de 3 mil animales, pero por el alto costo y la falta de capital de trabajo nosotros no metemos los 3 mil animales en cada estanque. Metimos 1500 en cada estanquería y así evitamos consumir mucha corriente para la aireación de los animales, evitamos la pérdida de alimento porque el que se le tira lo aprovechan los animales, entonces como están amontonados unos comen rápido y otros comen lento y no crecen parejo ", explicó.

Ser productora en la comunidad también representa un reto económico, ya que Calkini no cuenta con mar mi ríos cerca, trabajan a ras de suelo y tienen necesidades como bombear agua, comprar alimento y más gastos que un pescador no tiene.

" El kilo lo estamos dando a 100 pesos. Tenemos muchas desventajas nosotros como acuicultores, porque como le digo, no hay río, no hay mar, ellos no gastan en energía eléctrica, no gastan en alimento, un acuicultor sí ", expresó.

Reconocen a Doña Ramona

Depende del tamaño del alevín que se compre es el tiempo de cultivo que llevará, cuando son muy pequeños tardan hasta 6 meses en salir y cuando son de 50 a 20 gramos se cosechan hasta en 4 meses, en la granja de Doña Ramona producen dos veces al año.

Por este parte aguas que representa la señora Ramona Chi en este sector productivo, en el año 2022 fue elegida como representante de la acuicultura en México y su imagen formó parte de los cachitos de la Lotería Nacional, todo ocurrió después de la visita de Octavio Almada Palafox quien fue el primer funcionario de gobierno en pisar y conocer el trabajo de acuocultura que estas mujeres habían estado trabajando estos 15 años.

Para Ramona fue de mucho agrado esta visita y más fue su fortuna cuando la eligieron como imagen de la Lotería Nacional, así mismo esto significó un orgullo porque la organización que ella representa y la actividad fueron reconocidas.