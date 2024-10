Reafirma compromiso de llevar seguridad a todo el estado: SSP

El secretario de Seguridad declaró que se trata de trabajar firmemente para lograr la seguridad en todas las partes del Estado.

Durante la Sesión de Seguridad llevada a cabo en las instalaciones del C5i, el secretario de Seguridad Pública en Sonora, Víctor Hugo Enríquez García, afirmó que las agencias de seguridad están llegando a cada rincón del estado.

El titular de la SSP reafirmó su compromiso frente a los elementos de seguridad en Sonora, alcaldes y sociedad civil, de mantener un lugar tranquilo y seguro donde vivir.

"Todos estamos aquí presentes con un mismo objetivo, y es precisamente tener un lugar tranquilo donde tener seguridad. Siempre he dicho que es un tema que nos inmiscuye a todos porque todos podemos ser parte del problema o también parte de la solución. Estoy seguro que de esto saldrán cosas muy buenas" , aseguró.

Te puede interesar Piden empatía hacia joven con autismo expulsado de la Unison

Lugares de alto riesgo

Enríquez García declaró que es bien sabido que en Sonora hay sitios de alto riesgo y se tiene presente en cada reunión de la Mesa de Seguridad. Además, señaló que la instrucción siempre ha sido mantener la presencia de las fuerzas públicas en estas áreas conflictivas de la entidad.

"Estamos llevando a cabo acciones para tener presencia en territorios donde anteriormente se rehusaba a tener presencia. Generalmente nos acostumbrábamos a ver a la autoridad en zonas urbanas, en las carreteras, pero no en brechas, no en el despoblado. Como lo decía hoy en la mañana: no es visible para muchas personas estas acciones, pero la gente que se dedica a mantener la economía de nuestros estado sí va a notar la diferencia" , expresó.

Para finalizar, el secretario de Seguridad subrayó que no se trata de acciones de entrada por salida, sino de trabajar firmemente para lograr la seguridad en todas las partes del Estado.