No se han detectado casos de nueva variante de Covid-19 en Sonora: SSA

El secretario de Salud, José Luis Alomia Zegarra indicó que hasta el momento el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) no ha notificado a Sonora sobre posibles pacientes infectados de Eris.

Tras el descubrimiento de la nueva cepa de Covid-19, Eris o EG.5 variante de Omicron, la Secretaría de Salud en Sonora informó que no se han detectado casos de pacientes en el estado que pudieran estar contagiados por esta variante.

El secretario de Salud, José Luis Alomia Zegarra indicó que hasta el momento el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) no ha notificado a Sonora sobre posibles pacientes infectados de Eris.

"No nos han notificado por parte de la federación, las cepas en este caso de Covid es un procedimiento sumamente especializado que lleva a cabo el Indre ese tipo de procedimiento no se tiene en las entidades federativas, lo que hacemos las entidades federativas es que un porcentaje de todas las muestras positivas que se encuentran se mandan al indre y el indre nos manda la genotificacion y nos dice que tipo de la variante es", detalló el secretario.

A decir del funcionario estatal, indicó que en todos los resultados que les envía el Indre, no se ha detectado Eris o EG.5, sino las otras variantes ya conocidas de Coronavirus.

No representa un problema: OMS

De igual manera, el titular de la Secretaría de Salud precisó que según información dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante de Covid no representa un problema de salud como con otras cepas.

"Es un tipo de un seonotipo diferente pero no genera mayor problemática o que altere los factores de riesgo y mucho más importante, no escapa a la protección de la vacunación, entonces no hay un alertamiento como tal por la cepa. Sabemos que el nuevo virus va a estar mutando de manera permanente, constate para quedarse con nosotros, forma parte ya del abanico de virus respiratorios que vamos a tener todas las temporadas invernales", puntualizó.